На соцподдержку и программы занятости в Саратовской области выделено 29 миллиардов

В "КП-Саратов" прошла пресс-конференция руководства министерства труда и социальной защиты Фото: Александр Уриевский

Министр труда и соцзащиты Саратовской области Сергей Наумов 20 января дал пресс-конференцию в «КП-Саратов». Он остановился на мерах поддержки населения и ситуации на рынке труда. По словам Наумова, это одно из основных направлений работы министерства.

Сейчас минтруда и соцзащиты подведомственны 165 организаций в которых работают 16 тыс. человек. Средняя зарплата почти доведена до 30 тыс. рублей. Повышение коснулось 7,5 тыс. работников.

В целом по области мерами поддержки охвачены 725 тыс. человек, из них 643 тыс пользуются различными мерами соцподдержки, 82 тысячи – услугами центров занятости населения.

Сергей Наумов подчеркнул, что на реализацию полномочий по линии социальной поддержки населения и занятости выделена беспрецедентная сумма, порядка 29 млрд рублей в 2021 году. Для сравнения, в 2019 году она составляла всего 18 млрд рублей.

- То есть, можно однозначно сказать: кто бы что ни говорил, но бюджет Саратовской области является социально направленным. За это хочу поблагодарить депутатов Госдумы от Саратовской области, которые на предварительных обсуждениях, согласительных комиссиях жестко отстаивали интересы региона, благодаря чему нам выделили такие деньги, – подчеркнул Сергей Наумов.

Сергей Наумов рассказал о мерах поддержки граждан Фото: Александр Уриевский

Всего в области реализуется два нацпроекта и шесть госпрограмм по линии министерства. Одно из приоритетных направлений работы – поддержка семей. Порядка 40% семей с детьми получают разные виды помощи

Например, лишь в рамках регионального финансирования на поддержку семей при рождении детей направлено почти четыре млрд рублей.

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