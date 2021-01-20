В Саратовской области пять тысяч пенсионеров и инвалидов живут в интернатах

В домах-интернатах проживает около пяти тысяч человек Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области идет модернизация действующих домов-интернатов для престарелых и инвалидов. Работа ведется по нацпроекту «Демография».

Как рассказал на пресс-конференции в «КП-Саратов» министр труда и социальной защиты Сергей Наумов, сейчас в этих учреждениях проживают порядка пяти тыс. человек.

Модернизация домов-интернатов позволит полностью закрыть потребность в этой мере соцподдержки. Сейчас, по словам министра, в очереди официально стоят 37 человек. Однако он подчеркнул, что речь идет только о тех, кто подал все документы, а реально нуждающихся может быть больше. В регионе проживают порядка 700 тыс. пенсионеров и 144 тыс. инвалидов.

В рамках модернизации планируется ввести в эксплуатацию корпус Хватовского дома-интерната для престарелых и инвалидов на 40 мест (Базарно-Карабулакский район). Начнется строительство корпуса Энгельсского дома-интерната на 68 мест. В 2020 году уже завершено строительство жилого корпуса в Адоевщинском доме-интернате для престарелых и инвалидов на 50 мест.

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