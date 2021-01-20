В Саратове от снега и сосулек очистили 288 крыш

В Саратове сегодня, 20 января, от снега и сосулек очистили 288 крыш, а также 714 дворов.

- В работах задействованы 33 единицы техники и 1 856 дворников, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Также сотрудники комитета по ЖКХ городской администрации обошли 95 дворов во всех районах Саратова для мониторинга ситуации.

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