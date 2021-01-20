В Саратове создадут комиссию по конкурсу в честь Дня космонавтики

В Саратове планируют разрешить митинги не ближе, чем в 200 метров от вокзалов и аэропорта.

Об этом шла речь на заседании комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике Саратовской областной думы.

Есть ряд федеральных ограничений, которые касаются запрета проводить массовые мероприятия на участках местности вблизи ЛЭП, зданию судов и мест лишения свободы, пограничных зон, резиденций Президента страны и около опасных производств.

На заседании комиссии также был рассмотрен вопрос о создании специальной комиссии к творческому конкурсу в честь Дня космонавтики. Она будет создана к 1 февраля, будет определен точный состав участников.

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