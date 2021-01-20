Пенсионер сгорел в Саратовском районе, пытаясь прогреть дом

Тело пенсионера нашли на полу в кухне Фото: СУ СКР по Саратовской области

В деревне Быковка Саратовского района на пожаре погиб 67-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Следователи проводят проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

Пожар начался в 03:30, загорелась половина двухквартирного дома, где жил пенсионер. Соседи вызвали МЧС, тело мужчины было найдено на полу кухни.

Судмедэксперт установил, что на теле имеются ожоги, но следов насильственной смерти нет.

Предполагается, что причиной пожара могла стать перетопленная дровяная печь. Накануне гибели, 19 января, мужчина вернулся после длительного отсутствия и, видимо, решил прогреть дом.

Мужчина пытался прогреть замерзший дом Фото: СУ СКР по Саратовской области

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