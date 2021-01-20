В Саратовской области дети смогут отправиться летом в лагеря

Летние лагеря распахнут свои двери для юных саратовцев
Фото: Ольга Симонова
Юные жители Саратовской области смогут отдохнуть летом в лагерях.
Об этом заявил министр труда и социальной защиты Сергей Наумов на пресс-конференции в «КП-Саратов».
По словам Наумова, он получил информацию от Ольги Кожановой, руководителя Роспотребнадзора области.
- Летний отдых у детей в Саратовской области состоится, — сказал он.
Напомним, в 2020 году летний отдых у детей не сложился из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
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