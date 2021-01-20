В Саратовской области похолодает до -35 градусов

Мороз настигнет Саратовскую область Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области ночью и утром 21 января похолодает до -35 градусов.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, такая погода ожидается местами на севере области.

В целом в ночные и утренние часы по региону будет от -25 до -34 градусов.

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