Жители Саратовской области 547 раз пожаловались на уборку снега за десять дней

Жители области жалуются в соцсетях на уборку снега Фото: Иван МАКЕЕВ

В саратовских соцсетях самая популярная тема последних дней — уборка снега.

Как рассказали «КП-Саратов» в Центре управления регионом, с 11 по 19 января в социальных сетях было опубликовано 547 сообщений, авторы которых просили расчистить подходы к школам, детсадам и больницам.

Например, в Балашове жители оказались недовольны ситуацией у школы №11. В Балакове убранный с проезжей части снег оказался на тротуарах, что не позволяет пешеходам нормально пройти.

Все жалобы ЦУР оперативно обработал и передал на исполнение в профильные ведомства и администрации районов региона.

- Жители в соцсетях часто пишут о том, что благоустраивают, как правило, центр, а другие кварталы остаются неочищенными. При этом там могут находиться социально значимые объекты. Так было с улицей Победы в Ртищеве, где располагается детсад, дорогой в Солнечный через «Молочку», улицами Химическая, Лесная, Парковая. После того как ЦУР выявил и взял на контроль ситуацию, снег убрали, — рассказал руководитель ЦУР Саратовской области Сергей Блаженнов.

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