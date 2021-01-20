Водитель Hyundai Solaris пострадал в столкновении с МАЗом около Трофимовского моста

ДТП случилось около Трофимовского моста
Фото: ГИБДД по Саратову
На улице Шехурдина в Саратове столкнулись Hyundai Solaris и МАЗ.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города. Авария произошла в 13:40 около дома №60.
Пострадал 25-летний водитель легковушки, он был госпитализирован.
Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства аварии.
Пострадал водитель легковушки
Фото: ГИБДД по Саратову
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.