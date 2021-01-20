Водитель Hyundai Solaris пострадал в столкновении с МАЗом около Трофимовского моста

ДТП случилось около Трофимовского моста Фото: ГИБДД по Саратову

На улице Шехурдина в Саратове столкнулись Hyundai Solaris и МАЗ.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города. Авария произошла в 13:40 около дома №60.

Пострадал 25-летний водитель легковушки, он был госпитализирован.

Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства аварии.

Пострадал водитель легковушки Фото: ГИБДД по Саратову

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