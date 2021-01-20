В минувшем декабре экстремального загрязнения воздуха в Саратове и Балакове не зафиксировано

Высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в Саратов и Балаково нет. Таковы результаты наблюдений на стационарных постах Саратовского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» в декабре 2020 года.

Радиационная обстановка в области также была стабильной — в пределах природного фона, в пределах от 0,10 до 0,15 мкЗв/час.

На реках Хопер в границах города Балашова и Большой Иргиз возле Пугачева. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод в реках не зафиксировано.