Мужчина зарезал назойливого гостя в Ртищеве

Трагедия разыгралась в частном доме на улице Ленинградская в Ртищеве Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ртищеве Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 42-летнего местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве.

Расследование продолжается Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, мужчина вышел из колонии 31 декабря и пришел к знакомой домой на улицу Ленинградская. Она проживала не одна, но согласилась пусть гостя пожить у них.

В ночь на 15 января они устроили застолье, к ним присоединился еще один мужчина, 41-летний. Они на кухне распивали алкоголь. Когда все разошлись по комнатам спать, новый гость увязался за хозяйкой, а постоялец попытался его выгнать, заступаясь за честь женщины, к которой он испытывал симпатию.

В итоге ссора переросла в драку. 42-летний мужчина ударил гостя ножом в живот и убежал. Раненый вскоре скончался.

Вскоре мужчина был задержан, ему предъявлено обвинение. Он признался. Расследование продолжается.

Обвиняемый признался Фото: СУ СКР по Саратовской области

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