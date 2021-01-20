Супруги из Тамбова обманули жительницу Саратова в интернете

В Саратове осудили 32-летнего жителя Тамбовской области и его 31-летнюю супругу. Их признали виновными в мошенничестве группой лиц.

- Аферисты 4 июля 2019 года выложили на сайт объявлений ложную информацию о сдаче жилья в аренду. Для съема надо было внести предоплату 5 тыс. рублей. Жительница Саратова перевела злоумышленникам деньги, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Суд учел смягчающие обстоятельства и оштрафовал мужчину на 20 тыс. рублей, его супругу — на 10 тыс. рублей.

Прокуратура просит граждан перед покупкой в интернете обращать внимание на правильность доменного имени сайта, подозрительно заниженную цену товара, наличие его фотографий, давность создания учетной записи продавцом и возможность связи с ним.

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