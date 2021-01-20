Стало известно, как изменится новая набережная Саратова

На набережной появятся зоны активного отдыха Фото: Екатерина Семенова

В Саратове продолжится благоустройство общественных территорий.

Как сообщил в своем Instagram глава города Михаил Исаев, уже был проведен опрос граждан.

В 2021 году запланирована реконструкция участков набережной Космонавтов (от Бабушкиного взвоза до Московской) и новой набережной (от Вольской до 2-й Садовой). Их отремонтируют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

На новой набережной появятся спортивные и детские площадки, велодорожки.

Михаил Исаев напомнил, что эти участки входят в пешеходное кольцо, которое было создано по инициативе председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Кроме того, при его поддержке на одном из отрезков строится пляж.

После реконструкции объектов будет создана специальная служба для ежедневной и круглосуточной работы по содержанию и обслуживанию территорий.

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