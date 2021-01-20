Саратовские студенты посоревнуются в выпечке осетинских пирогов

Названы новые компетенции чемпионата WorldSkills Russia

В Саратовской области в марте 2021 года состоится VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области, стали известны новые компетенции, по которым молодые специалисты могут себя проявить.

Если в 2019 году было 26 компетенций, в 2020 — 33, то в 2021 уже 40. Участие в чемпионате примут школьники и студенты среднего звена.

- Они опробуют силы в новых компетенциях: банковское дело, бухгалтерский учет, выпечка осетинских пирогов, документационное обеспечение управления и архивоведения, малярные и декоративные работы, обслуживание и ремонт устройств железнодорожной автоматики и телемеханики, управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте, — сообщила министр образования Ирина Седова.

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Подавать заявки можно уже сейчас до 20 февраля. Перечень документов опубликован на сайте Саратовского архитектурно-строительного колледжа.

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