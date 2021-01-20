Саратовских чиновников и депутатов заставят декларировать цифровую валюту

На заседании комитета саратовской областной думы по госстроительству 20 января депутаты одобрили изменения в региональные законы, которые предполагают обязательную декларацию цифровых валют чиновниками и депутатами.

Токены, биткоины и иные цифровые валюты признаются имуществом и должны быть указаны в декларациях о доходах.

Окончательное решение будет принято на заседании областной думы 27 января. Но с учетом, что это решение приводит в соответствие местные законы с федеральным законодательством, шансов на непринятие нет.