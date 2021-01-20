В Саратове до семи утра будут чистить шесть дорог

В Саратове сегодня вечером, 20 января, на шести улицах будут чистить дороги.

В комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии «КП-Саратов» сообщили, что автомобилистов просят не парковаться там, чтобы не мешать технике.

С 20:00 начнется уборка Слонова от Железнодорожной до Астраханской, Московской от Рахова до Чапаева, Черниговской от 1-го проезда Танкистов до Романтиков.

С 21:00 техника начнет работать на Шевыревской улице от Державинской до Усть-Курдюмской, Исаева от Радужной до Цветочной, Некрасова от Первомайской до Московской.

Работы закончатся в 07:00 21 января.

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