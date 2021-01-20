В Президентской академии старшеклассников обучают основам социального проектирования

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В Президентской академии состоялось очередное занятие в рамках Открытого интеллектуального конкурса РАНХиГС для старшеклассников «Мастерская социального проектирования».

Конкурс проводится в Поволжском институте управления РАНХиГС третий год и направлен на развитие проектного мышления учащихся общеобразовательных организаций. Подобные мероприятия формируют научный потенциал среди старшеклассников, стимулируют интерес к проектной деятельности и практическому исполнению социальных проектов.

Проект реализуется кафедрой социальных коммуникаций при поддержке отдела по работе с абитуриентами ПИУ РАНХиГС и экспертов в области социального проектирования.

- В Мастерской проходят интенсивные образовательные сессии, в ходе которых участники обучаются основам социального проектирования и разрабатывают собственные социальные проекты. Кроме того, уже имеется опыт, когда на защите проектная инициатива поддерживается представителями органов власти и различными организациями и реализуется в партнерстве со школьниками. Это уникальная возможность для учащихся школ приобщиться к решению важных социальных задач региона и страны, поскольку с помощью разработанных проектов они могут способствовать разрешению этих проблем, – прокомментировала доцент кафедры социальных коммуникаций Поволжского института управления РАНХиГС Галина Паничкина.

В процессе занятия участники конкурса получили многочисленные рекомендации по разработке проектов.

Защита конкурсных работ (проектов) будет проводиться в очном формате 14 мая 2021 года на базе ПИУ РАНХиГС.

Отметим, что старшеклассники, не успевшие оставить заявку на участие в Конкурсе и образовательных сессиях, могут сделать это на официальном сайте Поволжского института управления РАНХиГС (https://piu.ranepa.ru/).

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