Шесть мужчин и женщина умерли от коронавируса в Саратове

В Саратовской области от коронавируса умерли семь человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, это шестеро мужчин и женщина.

Погибшим мужчина было 63, 64, 70, двум по 72 и 81 год. У всех имелись хронические сопутствующие заболевания. 56-летняя женщина не имела патологий.

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