Саратовцы вооружаются лопатами для уборки снега

Саратовцы активно убирают снег лопатами Фото: Екатерина Семенова

В Саратове резко вырос спрос на снегоуборочные лопаты.

Как сообщили «КП-Саратов» в Авито, с 11 по 17 января, когда на город обрушились снегопады, спрос на лопаты увеличился в шесть раз, по сравнению с предыдущей неделей. Предложение при этом не увеличилось

Средняя цена на снеговые лопаты на сайте Авито в Саратове составляет 395 рублей.

Некоторые подходят к проблеме расчистки территории более основательно и хотели бы купить снегоуборочную машину. Количество поисковых запросов на такую технику выросло в 5,2 раза. Их можно приобрести по цене в среднем 25 тыс. рублей.

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