В Саратовской облдуме рассмотрели кандидатуру нового зампреда

Роман Грибов на заседании комитета областной думы 20 января

Кандидатура Роман Грибова внесена для одобрения депутатам на заседании комитета Саратовской областной думы по госстроительству 20 января.

Представил кандидата председатель правительства Роман Бусаргин.

Он отметил, что кандидатура внесена губернатором. Грибов будет заниматься вопросами соцполитики, курировать все министерства социального блока — Минобраз, Минздрав, министерство молодежной политики и спорта, министерство труда и социальной защиты, Минкультуры, комитет по туризму и комиссию по делам несовершеннолетних.

Бусаргин заявил, что «на наш взгляд, Грибов обладает всеми качествами, необходимыми для работы в этой сфере и координации деятельности обозначенных министерств».

- Он занимал очень много руководящих постов в сфере журналистики, культуры. Что касается тех должностей, которые гражданин занимал, он там добивался успехов, — отметил председатель правительства области Роман Бусаргин.

- Я понимаю, что это в первую очередь губернатор определил, что он справится, раз вносит его кандидатуру, — отметил председатель думского комитета Николай Бушуев. Он заметил, что «если кого-то не убедили, то его убедили», что кандидатуру Грибова надо согласовать.

После этого на вопросы депутатов предложили ответить самому кандидату в зампреды.

Грибов рассказал, что восемь лет возглавляет политехнический институт в Энгельсе, читает курс науки и техники и продолжит работать преподавателем, если будет такая возможность. В числе своих успехов он отметил сохранение и увеличение бюджетных мест, что «очень сложно сделать в филиальной сети вузов».

После полуторачасового обсуждения решено вынести кандидатуру для окончательного утверждения на заседании областной думы.