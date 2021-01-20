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В селе под Саратовом мужчина до смерти забил гостя на Старый Новый год

Ему предъявлено обвинение, он арестован
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Мужчина бил гостя ногами, когда тот упал на пол

Мужчина бил гостя ногами, когда тот упал на пол

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Красноармейском районе Саратовской области расследуется уголовное дело о причинении смерти жителю села Сплавнуха.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение предъявлено 42-летнему односельчанину.

Расследование уголовного дела продолжается

Расследование уголовного дела продолжается

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следствие считает, что 13 января он пригласил в гости 66-летнего мужчину, который принес спиртное для посиделок. Однако застолье омрачилось ссорой и оскорблениями в адрес хозяина. Тот рассердился и ударил обидчика локтем по голове, а когда тот упал — ногами.

Потом мужчины помирились и легли спать, но утром 14 января хозяин нашел труп гостя.

Свою вину задержанный признал, его арестовали.

Обидевшись на гостя, хозяин ударил его локтем по голове

Обидевшись на гостя, хозяин ударил его локтем по голове

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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