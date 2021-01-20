В селе под Саратовом мужчина до смерти забил гостя на Старый Новый год

Мужчина бил гостя ногами, когда тот упал на пол
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Красноармейском районе Саратовской области расследуется уголовное дело о причинении смерти жителю села Сплавнуха.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение предъявлено 42-летнему односельчанину.
Расследование уголовного дела продолжается
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следствие считает, что 13 января он пригласил в гости 66-летнего мужчину, который принес спиртное для посиделок. Однако застолье омрачилось ссорой и оскорблениями в адрес хозяина. Тот рассердился и ударил обидчика локтем по голове, а когда тот упал — ногами.
Потом мужчины помирились и легли спать, но утром 14 января хозяин нашел труп гостя.
Свою вину задержанный признал, его арестовали.
Обидевшись на гостя, хозяин ударил его локтем по голове
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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