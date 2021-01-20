В селе под Саратовом мужчина до смерти забил гостя на Старый Новый год

Мужчина бил гостя ногами, когда тот упал на пол Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Красноармейском районе Саратовской области расследуется уголовное дело о причинении смерти жителю села Сплавнуха.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение предъявлено 42-летнему односельчанину.

Расследование уголовного дела продолжается Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следствие считает, что 13 января он пригласил в гости 66-летнего мужчину, который принес спиртное для посиделок. Однако застолье омрачилось ссорой и оскорблениями в адрес хозяина. Тот рассердился и ударил обидчика локтем по голове, а когда тот упал — ногами.

Потом мужчины помирились и легли спать, но утром 14 января хозяин нашел труп гостя.

Свою вину задержанный признал, его арестовали.

Обидевшись на гостя, хозяин ударил его локтем по голове Фото: СУ СКР по Саратовской области

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