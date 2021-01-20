В саратовской Быковке на пожаре погиб мужчина

На пожаре в Быковке погиб мужчина Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Быковке Саратовского района сегодня ночью, 20 января, на пожаре погиб мужчина.

- Сигнал о возгорании в двухквартирном деревянном доме поступил в 03:24. Его тушили три пожарных расчета, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Личность погибшего устанавливается.

Пожар начался ночью Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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