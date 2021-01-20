В Саратове покупателя без маски оштрафовали на 15 тысяч рублей

В магазинах покупатели обязаны находиться в масках Фото: Екатерина Семенова

В Саратове за один день 46 жителей Ленинского района были наказаны за нарушение масочного режима.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Ленинского районного суда, эти граждане находились в общественных местах без лицевых масок, что влечет за собой риск распространения коронавируса.

Четверо отделались предостережениями, еще 41 человек был оштрафован на сумму до 2 тыс. рублей.

Один человек ранее уже нарушал масочный режим. Вот второй раз его задержали вечером 20 ноября в магазине «Продукты» на Тархова, 18а. Суд оштрафовал его на 15 тыс. рублей.

Постановления не вступили в законную силу.

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