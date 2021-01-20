В Аткарске с утерянной кредитки женщины накупили продуктов на 10 тысяч рублей

В Аткарске Саратовской области полиция задержала подозреваемую в краже с карты.

- Днем 19 января 27-летняя женщина обратилась к правоохранителям. Она в 17:00 прошлого дня потеряла в магазине кредитную карту, а уже в 11:00 в мобильном приложении обнаружила, что с нее купили продукты в торговых точках на 10 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полиция задержала 21-летнюю ранее не судимую девушку. У нее изъяли приобретенные товары. Гражданка во всем призналась и получила подписку о невыезде в рамках уголовного дела о краже.

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