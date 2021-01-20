Саратов вошел в топ-5 самых пессимистичных городов России

Саратовцев сочли пессимистами Фото: Екатерина Семенова

Жители Саратова вошли в число наиболее пессимистично настроенных россиян.

Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного исследовательским агентством Zoom Market в 23 городах страны.

Саратов занял пятое место с конца, уступив звание наиболее пессимистичных городов Челябинску, Саранску, Перми и Омску.

Самые большие оптимисты живут в Краснодаре, Москве и Томске.

Респонденты отвечали на вопросы: Скажите, в любой жизненной ситуации вы пытаетесь найти положительную сторону? Считаете ли вы, что неудачи и трудности помогают получить полезный жизненный опыт, знание или урок? В сложной жизненной ситуации вы часто жалуетесь на неудачное стечение обстоятельств? Вас больше заботит прошлое или будущее?

Эксперты отмечают, что положительный опыт пытаются извлечь даже из негативной ситуации лишь 29% опрошенных.

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