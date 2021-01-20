В Саратове и Балакове произошли пожары из-за курения

В Саратове и Балакове вчера и сегодня, 19 и 20 января, случились пожары.

- В шестиэтажном доме на улице Чернышевского в Заводском районе загорелись вещи в ванной комнате. Сигнал о пожаре поступил в 13:43, выезжали три расчета, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

Площадь пожара составила 1 кв. м. Предполагается, что он произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Сегодня в 02:40 в Балакове случилось возгорание в четырехквартирном доме на улице Красная Звезда. Полыхала кровля дома и вещи в комнате. Пожар, по предварительным данным, произошел из-за неосторожного курения. Огонь разошелся на площади 20 кв. м. Его тушили четыре расчета.

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