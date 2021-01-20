Из-за горящих вещей в доме в Энгельсе погиб мужчина

Вчера ночью, 19 января, случился смертельный пожар в Энгельсе Саратовской области.
- Сигнал о возгорании в частном доме на Петровской улице поступил в 04:54. В комнате горели вещи. На место выезжали два расчета, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.
На пожаре, площадь которого составила 15 кв. м погиб 65-летний мужчина.
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