Из-за горящих вещей в доме в Энгельсе погиб мужчина

Вчера ночью, 19 января, случился смертельный пожар в Энгельсе Саратовской области.

- Сигнал о возгорании в частном доме на Петровской улице поступил в 04:54. В комнате горели вещи. На место выезжали два расчета, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

На пожаре, площадь которого составила 15 кв. м погиб 65-летний мужчина.

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