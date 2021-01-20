Жители Саратова вновь жалуются на автобусы №11

Автобусы №11 стали ходить реже Фото: Екатерина Семенова

Жители Саратова вновь негодуют по поводу работы общественного транспорта.

Второй день очень плохо ходят автобусы маршрута №11. Жители поселка Солнечный, например, вынуждены на морозе ждать едва ли не по часу, а потом штурмовать толпой. Маршрутки при этом идут битком и часто даже не останавливаются.

Накануне мэрия дала пояснения — оказалось, что автобусы №11 заправили «некачественным газом», поэтому многие не вышли на линию. В МКУ «Транспортное управление» заверили, что после этого работа 11-го маршрута возобновилась в штатном режиме.

Однако пассажиры утром 20 января также не смогли нормально уехать. Например, система «Яндекс.Карты» показывает, что на маршруте порядка десяти машин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.