Жители Саратова вновь жалуются на автобусы №11

Автобусы №11 стали ходить реже
Фото: Екатерина Семенова
Жители Саратова вновь негодуют по поводу работы общественного транспорта.
Второй день очень плохо ходят автобусы маршрута №11. Жители поселка Солнечный, например, вынуждены на морозе ждать едва ли не по часу, а потом штурмовать толпой. Маршрутки при этом идут битком и часто даже не останавливаются.
Накануне мэрия дала пояснения — оказалось, что автобусы №11 заправили «некачественным газом», поэтому многие не вышли на линию. В МКУ «Транспортное управление» заверили, что после этого работа 11-го маршрута возобновилась в штатном режиме.
Однако пассажиры утром 20 января также не смогли нормально уехать. Например, система «Яндекс.Карты» показывает, что на маршруте порядка десяти машин.
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