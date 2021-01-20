Владельцам маткапитала в Саратове будут платить более 10 тыс. рублей в месяц

В Саратовской области с 2021 года увеличился размер ежемесячной выплаты для владельцев маткапитала.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального Пенсионного фонда, для тех, кто оформляет выплату из маткапитала в 2021 году впервые, она будет составлять 10 191 рубль в месяц, что на 483 рубля больше, чем в 2020 году.

Использование маткапитала в виде ежемесячной выплаты — самое молодое направление использования средств МСК.

Пока что такую выплату получают более четырех тыс. саратовских семей, в которых второй ребенок рожден или усыновлен позднее 1 января 2018 года.

Также с 2021 года право на получение выплат имеют семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума — не более 21 230 рублей.

Сократились и сроки рассмотрения заявления на ежемесячную выплату из средств маткапитала — с месяца до десяти дней. Его можно подать на госуслугах, через сайт ПФР или лично в Пенсионном фонде.

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