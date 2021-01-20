За сутки с улиц Саратова вывезли 7,5 тысячи кубометров снега

В Саратове сегодня, 20 января, снег с улиц будут убирать 213 спецмашин.

- Работа ведется круглосуточно. За сутки из города вывезли 7,5 тыс. кубометров снега и льда. Службы использовали 36,4 тыс. тонн реагентов, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Больше всего внимания уделяется спускам и подъемам, пешеходным зонам и тротуарам, а также подходам к остановкам общественного транспорта и к объектам социальной сферы.

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