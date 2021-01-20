Пенсионер замерз насмерть в поле у родного села в Марксовском районе

Тело было найдено в трех километрах от села Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Марксовском районе Саратовской области пенсионер замерз до смерти.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным, 77-летний житель села Волково пошел в соседнее село Георгиевка, но не вернулся. С тех пор он числился пропавшим без вести, и родственники обратились в полицию.

19 января участковый обнаружил тело погибшего в трех километрах от села Волково.

Следователи СУ СКР области не нашли на теле следов насильственной смерти. Предварительно установлено, что причиной гибели пенсионера могло стать переохлаждение организма.

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