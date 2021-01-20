В Балакове подростка задержали с белым порошком

В Балакове Саратовской области подростка поймали с пакетиком, в котором был белый порошок.

- Организована проверка по факту задержания 17-летнего парня. Вещество изъято и направлено на исследование, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

В рамках проверки установят условия, в которых жил подросток, как его воспитывали. При наличии оснований могут принять меры прокурорского реагирования.

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