Саратовец успел поймать 122 рака перед задержанием

В Энгельсском районе Саратовской области во время рейда по акватории Волги поймали раколова-нарушителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, у гражданина изъяли рыболовный садок, гидрокостюм и 122 рака.

Рейды проходят постоянно. С любителями подледной рыбалки проводятся профилактические беседы.

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