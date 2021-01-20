Отменены занятия в школах 36 районов Саратовской области

Сильные морозы стали причиной отмены школьных занятий
Фото: Александр ЛАГУТЕЕВ
В Саратовской области сегодня, 20 января, из-за сильных морозов отменены занятия в школах 21 района.
Как уточнили «КП-Саратов» в министерстве образования области, в Аткарском, Аркадакском, Балашовском, Балтайском, Базарно-Карабулакском, Воскресенском, Духовницком, Екатериновском, Ершовском, Калининском, Краснопартизанском, Лысогорском Петровском, Пугачевском, Ртищевском, Романовском, Саратовском, Самойловском, Турковском, Федоровском, Хвалынском не пойдут на уроки ученики с 1 по 11 классы.
Еще в 14 районах – Балаковском, Вольском, Красноармейском, Новобурасском, Озинском, Перелюбском, Ровенском, Советском, Татищевском, Энгельсском, поселках Михайловский и Светлый, Шиханах и Саратове — уроки отменены до шестого класса.
С первого по восьмой классы не будут учиться дети в Ивантеевском районе.
Лишь в шести районах — Александрово-Гайском, Дергачевском, Краснокутском, Питерском, Марксовском и Новоузенском — занятия идут в штатном режиме.
В школах введено дистанционное обучение.
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