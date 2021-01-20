Коронавирусом в Саратовской области заразились еще 250 человек

В Саратовской области утром 20 января зарегистрировано 250 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, сейчас в регионе официально подтверждено 40 449 случаев заболевания COVID-19.

Выздоровели 266 человек за сутки и 34 836 в общей сложности.

Среди новых инфицированных 13 несовершеннолетних и 97 человек старше 60 лет.

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