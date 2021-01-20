Утром в Саратове встали трамваи №3

Встали трамваи №3 Фото: Екатерина Семенова

В утренний час пик в Саратове надолго встали трамваи одного из наиболее популярных маршрутов.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», произошел обрыв провода на контактной сети маршрута №3 на пересечении проспекта 50 лет Октября и улицы Техническая.

Пассажиры вынуждены были подолгу стоять на остановке, так как движение других видов общественного транспорта также затруднено. Наши читатели сообщают, например, что очень плохо ходят автобусы №11.

Движение трамваев стояло около часа в наиболее востребованное время — между семью и восемью часами утра. Однако даже после того, как контактная сеть была восстановлена, трамваи вновь встали в районе Сенного рынка.

Кроме того, стоят трамваи №№5 и 7.

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