Названо имя нового директора школы «Аврора» в Саратове

В школе "Аврора" появился новый директор Фото: Екатерина Семенова

Директором школы «Аврора» в Саратове стала Александра Щепетнова.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, руководителя представили коллективу сегодня, 20 января.

Ранее Александра Щепетнова работала директором школы №93 имени Расковой, а в целом занимается образовательной деятельностью с 1996 года.

- Я рада теплой встрече с новым коллективом. Уверена, что вместе мы будем поддерживать в учениках тягу к знаниям, быть для них проводниками в мир открытий, науки и творчества. Мои двери всегда открыты для родителей, которые интересуются жизнью школы. Я также планирую активно взаимодействовать с общественным советом микрорайона, чтобы «Аврора» была не просто школой, а центром притяжения, – отметила новый директор.

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