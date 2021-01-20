В Пугачеве Саратовской области задержан ранее судимый 44-летний мужчина.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его заподозрили в изнасиловании женщины.По версии следствия, около 11 часов вечера 18 января 40-летняя жительница Пугачева шла домой с работы. Ее начал преследовать незнакомец, на улице Топорковская он напал на женщину.Мужчина изнасиловал ее на месте, применив физическую силу. После этого он скрылся, а женщина обратилась в полицию.Сейчас решается вопрос о мере пресечения.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.