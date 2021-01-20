В Базарном Карабулаке Саратовской области вечером 19 января было найдено тело 89-летней женщины.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на голове погибшей было обнаружена травма, а на шее — резаная рана.Следователи СК возбудили уголовное дело об убийстве. Сейчас вместе с полицией они ищут подозреваемого. Устанавливаются обстоятельства случившегося.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.