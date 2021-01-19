В администрации Саратова планируются кадровые перестановки.Как сообщил на своей странице в Instagram глава города Михаил Исаев, изменения направлены на «укрупнение полномочий заместителей и централизацию управленческих решений».Он считает, что финансово-экономическую и инвестиционную деятельность должен курировать один человек — заместитель главы администрации по экономическим вопросам. Ему должны быть переданы функции заместителя по стратегическому планированию.- Такое предложение будет внесено на рассмотрение депутатов уже в ближайшее время, — написал Михаил Исаев.Также он отметил, что Елена Злобнова, заместитель по стратегическому планированию, должна возглавить аппарат Саратовской городской думы.- Елена Викторовна работала много лет в представительном органе, была депутатом нескольких созывов. Она как никто другой знакома с деятельностью Думы, процессами, происходящими там. Её знания, опыт, навыки и профессионализм будут высоко востребованы в выборный год, — написал глава города.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.