Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал об обеспеченности медучреждений региона лекарствами от коронавируса.По словам министра на заседании координационного совета, все учреждения имеют все необходимые препараты. Запас поддерживается на уровне 1,5-месячной обеспеченности. Кроме того, имеются лекарства и на аптечном складе.Олег Костин отметил, что если в каком-то учреждении нет конкретного препарата, то для лечения применяется его аналог.Также нет дополнительной потребности в антибиотиках. Однако возникла сложность с закупкой лекарств для лечения тяжелых форм коронавируса. Это связано со снижением производства, поэтому закупка и формирование запаса вызывают проблемы.- Обратились во все инстанции в поиске поставщиков. Министерство здравоохранения работает. Поставщики откликнулись. Поставки намечены на конец января. Мы очень этого ждем, — заявил министр.Что касается бесплатных лекарств амбулаторным пациентам, то более 23,5 тыс. человек уже получили препараты. Запасов хватит до конца января.По словам Олега Костина, в феврале потребуется порядка 90 млн рублей на закупку новой партии лекарств и предполагается, что вопрос с финансированием будет решен ив четверг, 21 января.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.