В Саратовской области были регистрации побочных эффектов после прививки от коронавируса у 120 человек. Это - повышение температуры, иногда покраснение и боль в месте инъекции и головная боль. Могут быть побочные явления - на 1-2 сутки, местные реакции.- Один сотрудник ковидного госпиталя, который привит в первую очередь — заболел коронавирусом. У него не успел сформироваться иммунитет, он не успел получить к тому моменту второй компонент вакцины «Спутник V», - об этом рассказала Людмила Гурьева, главврач Саратовской городской поликлиники №2, где начали первыми в области проводить вакцинацию от коронавируса.Напомним. на сегодняшний день прививку получили свыше 8 тысяч человек, 1600 из них – уже оба укола.Запись на вакцинацию от коронавируса в Саратове возможна через портал Госуслуг, по телефону, при обращении в регистратуру.- Всего на сегодня у нас через поликлинику прошло более двух тысяч доз Гам-Ковид-Вак. Привито 1810 человек, из них 1184 — уже двумя компонентами.Большинство — 1274 — медработники, работники скорой, ковидных госпиталей, поликлиник. 904 из них — получили уже оба укола.250 человек — это работники транспорта, энергетики, правоохранители и т.д., 6% - работники образования и соцсферы. Среди привитых есть люди старшего возраста и с хроническими заболеваниями.Также получено 140 доз Эпивагкорона получено. Ею привито 70 человек _ это медработники и госслужащие, - рассказала Людмила Гурьева.