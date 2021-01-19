Саратовский аптечный склад может принять 35–40 тыс. доз вакцины одномоментно. Если будет больше, то хранение можно обеспечить на станции переливания крови. Об этом на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом 19 января заявил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.- Уже поступило 9 132 доз. Участвуют в вакцинации 46 медорганизаций из 66 готовых. Распределение осуществляется на основании первично сформированных списков.Предварительно в конце января мы получим 38 тыс. доз «Гам-КОВИД-Вак». 20 тыс. из них буквально к субботе, 23 января. «С колес» мы отправим их в те районы, куда еще не поступила вакцина, — рассказал Олег Костин.Он сказал, что в ближайшее время будут организованы мобильные прививочные пункты. Прорабатывается возможность организованной вакцинации на крупных предприятиях.- Обращаюсь к главам районов. Вам был направлен запрос о формировании паспортов вакцинации. Сейчас только 11 районов представили ответ. Прошу заняться этим вопросом. Это позволит дать четкое представление о числе привитых и желающих это сделать и своевременно распределять поступающую вакцину, — сказал Костин.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.