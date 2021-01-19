В Саратовской области в 2021 году на реализацию нацпроекта «Образование» выделят 808,1 млн рублей, из которых большая часть — 744,2 млн рублей — федеральные деньги.Как сообщила вчера, 18 января, министр образования области Ирина Седова на совещании председателя правительства области Романа Бусаргина о реализации нацпроектов, в этом году построят три школы на 1 320 мест. Так, завершится строительство учебного заведения на 220 мест в поселке Тепловка Новобурасского района и будут возведены новые корпуса в школах №№5 и 84 Саратова на 1,1 тыс. мест.Также с 1 сентября откроются 200 мест в Лицее-интернате 64 построенному по его благотворительному проекту. С нового учебного года там будут заниматься уже не 200, а 400 детей.Кроме того, строится школа на 1,1 тыс. мест в 11-м микрорайоне Солнечного-2.В 2021 году планируется открытие 68 центров «Точка роста» в сельских школах области.- Главным отличием центров 2021 года станет оснащение их оборудованием для практической отработки учебного материала по предметам «Физика», «Химия» и «Биология», — отметила Ирина Седова.По итогам третьего года реализации проекта на территории области будет открыто 175 «Точек роста».ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.