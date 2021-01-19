Свыше восьми тыс. человек в Саратовской области уже сделали прививку от коронавируса. В том числе более 1,6 тыс. уже сделали вторую прививку. Об этом заявила Ольга Кожанова, глава регионального Роспотребнадзора, на заседании координационного совета в правительстве области 19 января.- Необходимо обратить внимание при вакцинации не только на контингент и профессиональные риски, но и на людей старше 65 лет и лиц старшего поколения, которые находятся в закрытых соцучреждениях.Вакцинация ни в коей мере не освобождает от масочного режима, социальной дистанции и других противоэпидемиологических мероприятий и ограничений, — сказала Кожанова.Наибольший удельный вес заболеваемости коронавирусом в Саратове — 42,4%. По сравнению с ноябрем — декабрем заболеваемость незначительно снизилась.За неделю зафиксировано более 15 тыс. случаев ОРВИ, что выше эпидпорога на 16,7% за счет только взрослого населения. Среди детей заболеваемость ОРВИ ниже эпидемиологического порога.- Пока в области не выявлены вирусы гриппа. Но в области характерен подъем заболеваемости гриппом во второй половине января и в начале января. Поэтому прошу руководителей медорганизаций организовать доставку анализов от заболевших и организовать диагностику ОРВИ, — сказала Кожанова.Она заметила, что Роспотребнадзор начинает проверки всех лабораторий, которые занимаются тестированием, несоблюдением требований, сроков тестирования.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.