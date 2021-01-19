В Кировском районе Саратова 28-летний мужчина попался на краже электробритвы за 16 тыс. рублей.- В отдел с заявлением обратился сотрудник торгово-развлекательного центра. Неизвестный украл товар из магазина цифровой техники и электроники, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД областиДействия злоумышленника попали на камеру видеонаблюдения и его быстро нашли. Им оказался ранее не судимый и безработный саратовец. Мужчина сдал бритву в комиссионный магазин, а вырученные за нее деньги потратил. Ему выписали подписку о невыезде.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.