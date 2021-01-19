Губернатор Валерий Радаев объявил старт подготовки ко Дню космонавтики. Об этом он сказал 19 января на заседании координационного совета по коронавирусу.- Какой бы формат проведения праздника не был рекомендован, 12-е апреля должно пройти резонансно, с серьезной просветительской тематикой. Юбилей совпадает с Годом науки и технологий, а значит – о космической отрасли, о саратовских предприятиях надо рассказывать широко. Как и о судьбе Юрия Гагарина. Необходимо составить максимально полный презентационный материал, план мероприятий с учетом интерактивных форм, онлайн-площадок. Все должно быть современно и технологично. К 12 апреля будет завершена и первая очередь Парка покорителей космоса. Это значит, что праздник в любом случае приобретет новый масштаб. Поручаю председателю правительства создать оргкомитет и объявляю старт подготовки ко Дню космонавтики. Формируйте программу, привлекайте общественность, — заявил губернатор.Напомним, строительство Парка покорителей космоса на месте приземления Гагарина в Энгельсском районе инициировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.