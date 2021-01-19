На маркировку неснимаемыми и несмываемыми метками бродячих собак решили добавить денег районам области депутаты комитета Саратовской областной думы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию. На заседании комитета 19 января решено, что при расчете размера субвенции, предоставляемой бюджетам муниципальных образований будет учитываться проведение маркирования животных без владельцев из расчета 52 рубля на одну собаку.Как пояснил начальник управление ветеринарии Саратовской области Алексей Молчанов, в эту цену входит покупка маркировки, отлов собаки и нанесение на нее маркировки.- Решить проблему с бродячими собаками возможно по нашей программе через 3–5 лет при условии, что все мероприятия будут выполняться полностью и в срок, — заметил Молчанов на вопросы депутатов о том, что предпринимается для борьбы с бродячими собаками.- Мы проигрываем эту войну с собаками. Пока мы их маркируем и стерилизуем, они размножаются значительно быстрее. Нужны другие решения, нужно усыплять их, иначе не решим проблему. Да, жалко животных, но это необходимо, — заявил Нараевский.Его мнение не поддержали другие депутаты и проголосовали за законопроект, предусматривающий расходы на маркировку. Окончательное решение будет принято на заседании областной думы 27 января.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.