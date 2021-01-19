В Саратове волонтеры молодежного отдела епархии накормили бездомных и малоимущих.Как сообщили «КП-Саратов» в епархии, акция состоялась 17 января.Трое добровольцев раздавали горячие обеды нуждающимся. Гречневую кашу с тушенкой получили все желающие, в общей сложности пришли 20 человек.Бесплатными горячими обедами епархия угощает каждую неделю: по воскресеньям, с 11:30 до 12:30 по адресу: проспект Энтузиастов, 6 (территория Тихвинского храма).Волонтеры примут в дар продукты питания: гречку, рафинированное подсолнечное масло, томатную пасту, черный чай в пакетиках, сахар-рафинад, и одноразовую посуду: пластиковые контейнеры «Ракушка» объемом 350 граммов, столовые ложки и стаканы.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.