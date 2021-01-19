В Саратовской области в 2020 году, несмотря на пандемию, число жителей, систематически занимающихся спортом, выросло почти на 2% — до 41,2% (928 тыс. человек). В 2019 году таких было 39,3% или 819,9 тыс. человек. Такие данные в докладе по итогам работы за 2020 год озвучил на заседании рабочей группы в областной думе первый замминистра молодежной политики и спорта Андрей Абрашин.Он уточнил, что в число систематически занимающихся спортом включаются все, кто принял участие хоть раз в каких-либо соревнованиях.На следующий год министерство планирует привлечь к «систематическим занятиям спортом» 45,1% населения Саратовской области.Он также ответил на вопросы депутатов о зарплате тренеров — начинающий в Саратовской области получает около 15 тыс. рублей зарплаты.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.